Hindistan'da havalimanında facia! Asker, personele saldırdı: Sebebi ise pes dedirtti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hindistan'da bir yolcudan kabin bagajı ağırlığının izin verilenin iki katı olması sebebiyle ek ücret talep edildi. Ek ücreti ödemek istemeyen yolcu hava yolu personeline saldırdı. O anlar ülke basınında geniş yankı uyandırırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Srinagar Havalimanı'nda bir yolcudan kabin bagajının izin verilen ağırlığın iki katı olması nedeniyle görevliler tarafından ek ücret talep edildi.
ÖDEMEYİ REDDEDİP PERSONELE SALDIRDI
Ek ücreti ödemeyi reddeden yolcu, hava yolu personeline saldırdı. SpiceJet Airlines çalışanlarından birinin omurgasında kırıklar oluştuğu bildirildi.
ÜLKE GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Hindistan ordusuna mensup olduğu belirlenen saldırgan Ritesh Kumar Singh, hava yolu personeli tarafından "kışkırtıldığını" öne sürdü.Bu arada, Singh'in hava yolu şirketi personeline saldırdığı görüntüler Hindistan basınında gündem oldu.
Görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Hindistan Ordusu konuya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı