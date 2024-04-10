İrlanda Filistin'i devlet olarak tanıyacak

İrlanda Başbakan Yardımcısı Tánaiste Micheál Martin ve Dışişleri Bakanı Micheál Martin Dáil'e verdiği demeçte İrlanda'nın kısa süre içerisinde Filistin Devletini resmen tanıyacağını söyledi.

Salı akşamı Simon Harris'in Başbakan olarak seçilmesinin ardından yeni kabinenin atanmasına ilişkin toplantıda konuşan Martin, tanımayı geciktirme yaklaşımının "artık inandırıcı ya da savunulabilir olmadığını" söyledi.

Gazze'deki barış girişimlerine dahil olan diğer ülkelerle tanınma konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi ve ekledi: "Niyetim, bu geniş kapsamlı uluslararası görüşmeler tamamlandığında Hükümete tanınma konusunda resmi bir teklif sunmaktır. Bir Filistin Devletinin tanınacağından hiç şüpheniz olmasın."

İrlanda ve diğer bazı AB ülkelerinin, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen bir barış girişiminin ardından Filistin'i resmen tanıdıklarını açıklayacakları anlaşılıyor. Kaynaklar bu konuda bir tarih vermekten kaçınmakla birlikte bunun "geç değil erken" olacağını ve aylar değil haftalar meselesi olduğunu söyledi.

Martin, "Geçtiğimiz altı ay boyunca diğer ülkelerdeki bakan meslektaşlarımla Filistin devletinin resmen tanınmasının Gazze ve Batı Şeria halkına yardım etmek ve Arap liderliğindeki bir barış girişimini ilerletmek için nasıl bir katalizör olabileceği konusunda görüşmelerimi sürdürdüm." dedi.

Başbakan Yardımcısı "Bu konuyu bölgede barış girişimleri üzerinde çalışanlarla görüştüm ve diğer ülkelerle koordinasyon yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi ve "savaş suçu işlendiğine dair hiçbir şüphe duymadığını ve Gazze halkına yönelik devam eden bombardımanı şiddetle kınadığını" sözlerine ekledi.

Muhalefet partilerini de hedef alarak şunları söyledi: "Burada öfkeli konuşmaların ve tek taraflı eylemlerin her şeyin cevabı olduğuna inananlar var - ancak doğrudan diplomasinin sıkı çalışması yoluyla uluslararası ittifaklar kurma yaklaşımımız Filistin halkı için çok daha fazlasını başaracaktır."

Filistin'in resmen tanınması konusu Hükümet içinde uzun süredir tartışılmakta olup, bakanlar İrlanda'nın prensipte bir itirazı olmadığını ve Orta Doğu'daki barış sürecine katkıda bulunabileceği takdirde Filistin devletini tanıyabileceklerini ifade etmişlerdi.