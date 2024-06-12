Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İtalya parlamentosu karıştı! Meclisteki kavgada milletvekili Donno yumruklandı

İtalya parlamentosu karıştı! Meclisteki kavgada milletvekili Donno yumruklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalyan parlamentosunda yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. İktidar partilerinin milletvekilleri, muhalif vekil Leonardo Donno'ya tepki gösterirken, çıkan kavgada Donno yumruklandı.

İtalya'da parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı ve 'bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik' öngören kanun teklifinin görüşmeleri olaylı geçti.

BAYRAKLI PROTESTOYA YUMRUKLU TEPKİ

Görüşmeler sürerken muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) milletvekili Leonardo Donno, tepki göstermek için yasa tasarısının mimarı olan Lig Partili Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Roberto Calderoli’nin yanına gelerek İtalya bayrağı açtı.

İktidar partilerinden milletvekilleri, Donno'nun bu hareketine sert tepki gösterdi ve bazı vekiller muhalif Donno’yu yumrukladı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da Donno'nun bazı darbeler aldığı ve yere düştüğü görüldü.

Darbeler alan Donno'nun sedye ile genel kuruldan çıkarılarak revire götürüldüğü belirtildi.

OTURUM ERTELENDİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın vekillerin kavgasıyla ilgili tüm görüntüleri detaylı incelemek üzere toplattığı ve oturumu yarın sabaha ertelediği kaydedildi.

Milletvekili Donno'nun partisi M5S'nin lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, "Meloni iktidarının sıralarından şiddet görme noktasına geldik. Bakan Calderoli'ye üç renkli bayrağımızı getirdiği için Leonardo Donno'ya saldırdılar çünkü Meloni, Salvini ve Tajani'nin imzaladığı İtalya'nın ayrılması anlamına gelen özerklik yasasına 'hayır' diyoruz. Milletvekilimiz sedye ile genel kuruldan çıktı. Elinizi üzerimizden ve bayrağımızdan çekin. Utanın" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Muğla’da korkutan deprem! 5 il etkilendiŞampiyonluk sonrası ayrılığı duyurdu! Fenerbahçeli yıldız Monaco'da
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başbakanın özel danışmanından bahis itirafı! Seçimden günler önce oynamış - DünyaSunak'ın danışmanı seçim tarihi üzerine bahis oynamışABD'den Gazze'de ateşkes için net mesaj: Pazarlık yapma zamanı bitti - Dünya"Pazarlık yapma zamanı bitti"Erivan karıştı! Paşinyan'ın istifasını isteyen gruba sert müdahale - DünyaPaşinyan'ın istifasını isteyen gruba sert müdahaleKongo'da tekne faciası! 80 kişi hayatını kaybetti - DünyaTekne kazasının bilançosu ağır! 80 kişi öldüRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! En az 6 ölü, 11 yaralı - DünyaRusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! En az 6 ölü, 11 yaralıErken seçim kararı almıştı! Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı - DünyaAşırı sağa karşı 'ittifak' çağrısı
Sonraki Haber Yükleniyor...