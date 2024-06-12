İtalya parlamentosu karıştı! Meclisteki kavgada milletvekili Donno yumruklandı

BAYRAKLI PROTESTOYA YUMRUKLU TEPKİ

Görüşmeler sürerken muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) milletvekili Leonardo Donno, tepki göstermek için yasa tasarısının mimarı olan Lig Partili Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Roberto Calderoli’nin yanına gelerek İtalya bayrağı açtı.

İktidar partilerinden milletvekilleri, Donno'nun bu hareketine sert tepki gösterdi ve bazı vekiller muhalif Donno’yu yumrukladı. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da Donno'nun bazı darbeler aldığı ve yere düştüğü görüldü.

Darbeler alan Donno'nun sedye ile genel kuruldan çıkarılarak revire götürüldüğü belirtildi.

OTURUM ERTELENDİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana'nın vekillerin kavgasıyla ilgili tüm görüntüleri detaylı incelemek üzere toplattığı ve oturumu yarın sabaha ertelediği kaydedildi.

Milletvekili Donno'nun partisi M5S'nin lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, "Meloni iktidarının sıralarından şiddet görme noktasına geldik. Bakan Calderoli'ye üç renkli bayrağımızı getirdiği için Leonardo Donno'ya saldırdılar çünkü Meloni, Salvini ve Tajani'nin imzaladığı İtalya'nın ayrılması anlamına gelen özerklik yasasına 'hayır' diyoruz. Milletvekilimiz sedye ile genel kuruldan çıktı. Elinizi üzerimizden ve bayrağımızdan çekin. Utanın" ifadelerini kullandı.