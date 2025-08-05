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Japonya'da havai fişek festivalinde yangın! 5 işçi denize atlayarak kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Japonya, Havai Fişek, Yangın, Patlama, Kurtarma, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da düzenlenen bir havai fişek festivalinde fırlatma platformlarında yangın çıkması sonucu kontrolsüz patlamalar meydana geldi. İzleyiciler arasında korku dolu anlar yaşanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarında bulunan Yokohama şehrinde düzenlenen Minato Mirai Havai Fişek Festivali'nde facianın eşiğinden dönüldü.

Japonya'da havai fişek festivalinde yangın! 5 işçi denize atlayarak kurtuldu - 1. Resim

Havai fişeklerin fırlatıldığı 8 platformun 2'sinde henüz kesin bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, kontrolsüz şekilde meydana gelen bazı patlamalar izleyiciler arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

5 İŞÇİ DENİZE ATLADI

Alevlere teslim olan 2 platformda bulunan 5 işçinin denize atladıktan sonra kurtarıldığı, 1 işçinin bu sırada hafif yaralandığı açıklandı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, etkinlik organizatörleri havai fişek fırlatma sisteminin kontrolden çıktığını doğruladı.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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