Lunaparkta facia anları! Bir oyuncak yere çakıldı, çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Suudi Arabistan’da bir lunaparktaki oyuncağın yere çakılması sonucu en az 23 kişi yaralandı. Dehşete düşüren kaza cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Dehşete düşüren kaza, Taif'teki Green Mountain Parkı'nda yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada bir lunapark oyuncağı yere çakıldı.
EN AZ 23 YARALI VAR
Yerel basında çıkan haberlere göre, kazada en az 23 kişi yaralandı, üç kişinin ise sağlık durumu kritik. Lunaparktaki faciaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı