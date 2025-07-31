Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Lunaparkta facia anları! Bir oyuncak yere çakıldı, çok sayıda yaralı var

Lunaparkta facia anları! Bir oyuncak yere çakıldı, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lunaparkta facia anları! Bir oyuncak yere çakıldı, çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da bir lunaparktaki oyuncağın yere çakılması sonucu en az 23 kişi yaralandı. Dehşete düşüren kaza cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Dehşete düşüren kaza, Taif'teki Green Mountain Parkı'nda yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada bir lunapark oyuncağı yere çakıldı.

Lunaparkta facia anları! Bir oyuncak yere çakıldı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

EN AZ 23 YARALI VAR

Yerel basında çıkan haberlere göre, kazada en az 23 kişi yaralandı, üç kişinin ise sağlık durumu kritik. Lunaparktaki faciaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Lunaparkta facia anları! Bir oyuncak yere çakıldı, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da korkutan deprem! Tekirdağ, Silivri, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de hissedildiMaskeli şüpheli kıskıvrak yakalandı! Avukatı öldürmek için para almış, detaylar kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail televizyonunda mide bulandıran yayın! Gazze'de açlıktan ölenlerle böyle alay ettiler - DünyaAçlıktan ölen çocuklarla böyle alay ettilerOtelin ihmali hayatına mal oldu! Banyoda feci şekilde can verdi - DünyaBanyoda feci şekilde can verdiRusya sallanmaya devam ediyor! Çok sayıda bina yerle bir oldu, alarm verildi - DünyaRusya beşik gibi! 8,8'lik depremin ardından bir kez daha...ABD'de Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı seferini tamamlayamadı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar var - DünyaUçak acil iniş yaptı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar varLondra'da saatler süren kaos! Hava sahası kapatıldı, yolcular kabusu yaşadı - DünyaSaatlerce sürdü, kimse ne olduğunu anlayamadıABD'de biyoyakıt tesisinde facia! İki kardeş yan yana can verdi - Dünya3 kişi feci şekilde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...