Lunaparkta facia anları! Bir oyuncak yere çakıldı, çok sayıda yaralı var

Dehşete düşüren kaza, Taif'teki Green Mountain Parkı'nda yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada bir lunapark oyuncağı yere çakıldı.

EN AZ 23 YARALI VAR

Yerel basında çıkan haberlere göre, kazada en az 23 kişi yaralandı, üç kişinin ise sağlık durumu kritik. Lunaparktaki faciaya ilişkin soruşturma başlatıldı.