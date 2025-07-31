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Otelin ihmali hayatına mal oldu! Banyoda feci şekilde can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otelin ihmali hayatına mal oldu! Banyoda feci şekilde can verdi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2019 yılında İskoçya'nın Perthshire kentindeki bir otelde konaklayan 75 yaşındaki Wallace Hunter, duş almak için girdiği banyodan sağ olarak çıkamadı. Küvetin kapısının sıkışması sonucu içeride mahsur kalan adam musluk ayarlarının bozuk olması sebebiyle haşlanarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan incelemede kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Kan donduran olay, İskoçya'nın Perthshire kentindeki bir otelde 2019’da yaşandı. 75 yaşındaki Wallace Hunter, duş almak için girdiği banyoda sıkıştı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları, otel yetkililerini harekete geçirdi.

Küvetin kapısını içeriden sürgülü olduğu için açamayan yetkililer, kapıyı kırarak açmaya çalıştı. Küvetin sürgülü kapısı uzun uğraşlar sonucu açılırken, yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Otelin ihmali hayatına mal oldu! Banyoda feci şekilde can verdi - 1. Resim

VÜCUDUNDA ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duş esnasında kullandığı sıcak su nedeniyle Hunter’ın vücudunun yüzde 83'ünde üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edildi.

İddiaya göre, kullanılan musluk bataryaları 30 yıldan eskiydi ve yıllık kontrolleri yapılmıyordu. Bu sebeple musluklardan olması gerekenden çok daha yüksek dereceli sıcak su akıyordu.

Otelin ihmali hayatına mal oldu! Banyoda feci şekilde can verdi - 2. Resim

Şerif John MacRitchie, banyo musluğunun yıllık bakımı yapılmış olsaydı Hunter'ın ölme olasılığının daha düşük olabileceğine hükmederek diğer misafirlerin de su sıcaklığından şikayet etmeleri üzerine otelin 'tam bir analiz' yapması gerektiğini vurguladı. 

MacRitchie, ''Bay Hunter'ın ölümünden alınan dersler, bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için kullanılmalıdır. Bu soruşturma, tüm otelleri böyle ölümcül bir haşlanma olayının gerçekleşmemesi için önceden uyarmaktadır. '' şeklinde konuştu. 

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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