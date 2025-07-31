Londra'da saatler süren kaos! Hava sahası kapatıldı, yolcular kabusu yaşadı

Korkunç görüntüler başkent Londra’dan geldi. Yetkililer, hava sahasının radar sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle Londra Kontrollü Hava Sahası'nın (CTA) kapatıldığını bildirdi.

Londra Gatwick Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da teknik arıza yaşandığı belirtilerek, "NATS'i etkileyen bir teknik sorun, ülke genelindeki tüm dış hat uçuşlarını etkiliyor. Durum çözülene kadar Londra Gatwick'ten şu anda hiçbir kalkış gerçekleşmiyor." bilgisi paylaşıldı. Aynı arıza Edinburg, Birmingham ve Manchester gibi diğer şehirlerdeki havalimanlarındaki kalkış uçuşlarını da etkiledi.

''UYGULAMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK''

150’den fazla uçuşun iptal edilmesi üzerine yolcuların bazıları geceyi havaalanında geçirdi. İki çocuk babası bir yolcu, ''Uçuşumuzu son dakikada iptal etmelerinin ardından diğer birkaç aileyle birlikte Dubrovnik havaalanında uyumak zorunda kaldık." dedi.

Havayolu şirketinin, yolcuları yalnız bıraktığını bildiren adam, "Havayolunun uygulamasını indirip kullanmamız" söylendikten sonra personel yanımızdan hızla ayrıldı. Uygulamanın kimseye faydası olmadığını söylemeye gerek yok.'' şeklinde konuştu.

DÜĞÜNE GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI AMA...

Başka bir İngiliz yolcu ise kardeşinin düğününe gitmek üzere hazırlanırken uçuşunun iptal olduğunu öğrendi. Olaya ilişkin konuşan 35 yaşındaki adam, "Çok üzgünüm. Bavullarımızda mekanı hazırlamak için bir sürü eşya var, çünkü Norveç'e uçuyoruz. Düğün provası yapmamız gerekiyor. Oldukça stresli." dedi.

İSTİFA ETMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Birçok havaalanında kaos yaşanırken Ryanair'in baş operasyon sorumlusu Neal McMahon, Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS) genel müdürü Martin Rolfe'nin istifa etmesi yönünde çağrıda bulundu. Gece boyunca mağdur olan İngiliz bir yolcu da ''NATS'in genel müdürü Martin Rolfe tamamen beceriksiz ve kovulması gerekiyor'' ifadelerinde bulundu.

NATS tarafından yapılan açıklamada, radar arızasının bir siber saldırı sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi.