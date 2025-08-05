Meksika’da kan donduran keşif! 32 aile aldığı haberle yıkıldı

Kan donduran olay, Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yaşandı. Geçen hafta terk edilmiş bir evde inceleme başlatan ekipler, bulunan ceset kalıntılarının toplamda 32 kişiye ait olduğunu ortaya çıkardı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

AFP'nin haberine göre, eyalet savcılığı, Irapuato şehrinde kayıp kişilerin aranması sırasında bulunan kalıntılardan şu ana kadar 15 kişinin kimliğinin kesin olarak tespit edildiğini açıkladı. Ceset parçalarının ''parçalanmış ve karmaşık'' durumda olduğunu belirten savcılık, bunun kimlik tespit sürecini zorlaştırdığını da ekledi.

''Hasta encontrarte'' (“Seni bulana kadar”) adlı bir kolektife üye olan kayıp kişilerin yakınları, sevdiklerinden haber almak veya yeni izler bulma umuduyla olay yerini ziyaret etti.

Yakınını kaybeden bir kadın, sevdiklerini bulmayı umduğunu belirterek, "Yıllar geçti, hâlâ hiçbir şey bilmiyoruz. Bu toplu mezarlar bulunduğunda orada olmak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

Meksika'nın merkezinde bulunan Guanajuato, gelişen bir sanayi merkezi ve birçok popüler turistik destinasyona ev sahipliği yapan bir şehir olmakla birlikte, resmi cinayet istatistiklerine göre çete savaşları nedeniyle ülkenin en ölümcül eyaleti olarak biliniyor.