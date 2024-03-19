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Moldova, Rus diplomatı sınır dışı etti: Kremlin’den cevap gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Moldova, Rus diplomatı sınır dışı etti: Kremlin’den cevap gecikmedi

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Moldova, Transdinyester'de Rusya'daki başkanlık seçimi için sandık kurulması nedeniyle Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliği’nin bir diplomatını sınır dışı etti. Kremlin'den yapılan açıklamada söz konusu sınır dışı kararına karşılık verecekleri belirtildi.

Moldova’nın Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde Rusya’daki başkanlık seçimi için sandık kurulması krize yol açtı. Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Rusya Büyükelçisi Oleg Vasnetov’un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Bakan Popşoi, Büyükelçi Vasnetov’a Transdinyester bölgesinde sandık kurulmasına ilişkin protesto notası iletildiğini ifade etti. Popşoi ayrıca Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği'nden bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğini vurguladı.

KREMLİN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Moldova Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da adı açıklanmayan Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği ve sınır dışı edildiği aktarıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kişinev'in sınır dışı kararına karşılık verileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Moldova yönetimi, Rusya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimi için Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği dışında herhangi bir noktada sandık kurulmasına izin vermemişti. Ancak 250 binden fazla Rusya yurttaşının yaşadığı ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde 6 oy verme merkezi açılmıştı.

Transdinyester, Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının ardından Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Transdinyester bölgesi, geçtiğimiz günlerde Rusya’dan koruma talep etme kararı almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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