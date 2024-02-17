New York'ta öğrenciler Gazze'de ateşkes için ders bırakıp yürüyüş düzenledi

ABD'nin New York kentindeki yaklaşık bin öğrenci dersi bırakarak İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenledi.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 112 kişi öldü, 157 kişi ise yaralandı. Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 775’e, yaralı sayısının ise 68 bin 552’ye yükseldiği belirtildi.

DERSİ BIRAKIP GÖSTERİ DÜZENLEDİLER

Tüm kınamalara rağmen katliama devam eden İsrail'e ise dünyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları yapılıyor. ABD'nin New York kentindeki yaklaşık bin öğrenci dersi bırakarak İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Manhattan sokağında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüş düzenleyen öğrencilerden bazıları polis tarafından gözaltına alındı.