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Dünya

Norveç'in yeni kralı belli oldu! Prens Haakon tahta çıktı

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Norveç'in yeni kralı belli oldu! Prens Haakon tahta çıktı
Fotoğraf Başlığı KRAL 8. HAAKON, NORVEÇİN YENİ HÜKÜMDARI OLDU. (/OSLO-İHA)Norveç Kralı 5. Haraldın hayatını kaybetmesinin ardından tahta 53 yaşındaki oğlu Haakon geçti. Kral 8. Haakon, Norveçin yeni hükümdarı oldu.

Norveç Kralı 5. Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından tahta 53 yaşındaki oğlu Haakon geçti. Kral 8. Haakon, Norveç'in yeni hükümdarı oldu.

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Norveç'te sabah saatlerinde Kral 5. Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Veliaht Prens Haakon, kabine üyeleriyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Norveçin yeni kralı belli oldu! Prens Haakon tahta çıktı
Başlık ResmiNorveçin yeni kralı belli oldu! Prens Haakon tahta çıktı

Prens Haakon yaptığı konuşmada, "Devlet Konseyine sevgili babam Kral 5. Harald'ın bugün saat 06.35'te hayatını kaybettiğini ve Anayasa hükümleri uyarınca Norveç Kralı olarak yönetimi devraldığımı bildirmek görevimdir. 8. Haakon adını alacağım ve babamın, dedemin ve büyük dedemin seçtiği aynı sloganı sürdüreceğim: Her şey Norveç için" ifadelerini kullandı. Böylece Kral 8. Haakon, babası 5. Harald'ın ölümünün ardından Norveç'in yeni kralı oldu.

Norveçin yeni kralı belli oldu! Prens Haakon tahta çıktı
Başlık ResmiNorveçin yeni kralı belli oldu! Prens Haakon tahta çıktı

CENAZE TÖRENİNİN TARİHİ HENÜZ BİLİNMİYOR

5. Harald'ın sabah saatlerinde vefat etmesinin ardından cenaze töreninin yapılacağı güne kadar ulusal yas ilan edildi. Cenaze töreninin tarihi ise henüz açıklanmadı. Kraliyet konutlarında, devlet kurumlarında ve askeri tesislerde bayraklar yarıya indirildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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