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Dünya

Rum tarihçiden katliam itirafı: Biz başlattık

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Rum tarihçiden katliam itirafı: Biz başlattık

Rum tarihçi Jerry Kossifos, İsraillilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yoğun mülk edinmesini "ikinci İsrail" riski olarak niteledi. 1963 olaylarını kendilerinin başlattıklarını ve Kıbrıs Türklerini katlettiklerini itiraf eden Kossifos, Ada'nın geleceği için Ankara ile dostluk kurulmasının şart olduğunu söyledi.

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Kıbrıs Rum kesiminde arazi ve gayrimenkul alan İsraillilerin sayısı giderek artıyor. Bu sessiz işgalin gelecekte oluşturacağı tehlikelere dikkat çeken Kıbrıslı Rum tarihçi ve emekli akademisyen Jerry Kossifos, GKRY yetkililerine "Topraklarımızı satmayı durdurmalıyız" şeklinde çağrıda bulundu.

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"İKİNCİ BİR İSRAİL KURULUYOR"

Rum Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayiotou’nun programında konuşan Jerry Kossifos, İsraillilerin, Güney Kıbrıs’taki arazi alımlarının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek "İsrail’deki güvenlik ortamı sebebiyle ülkeden ayrılanların Kıbrıs’a yöneliyor. Eğer bu göç ve mülk edinme süreci devam ederse Ada'da 'ikinci bir İsrail' kurulacak. Mevcut yasalarımız bunu engelleyemiyor. Rum yönetiminin, yabancılara yönelik arazi satışlarına müdahale etmesi gerek. Artan talep Rum gençlerinin de konut sahibi olmasını zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Jerry Kossifos, Orta Doğu’daki güç mücadelesinin Ada’yı doğrudan etkilediğini vurgulayarak "Ben Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olsaydım İsrail ile ittifak kurmaya çalışmazdım. Çünkü onlar soykırım yapıyor" şeklinde konuştu.

"KIBRIS TÜRKLERİNE ÇOK AĞIR ŞEYLER YAŞATTIK"

Rum tarihçinin röportajdaki en dikkat çekici ifadelerinden biri de '1963' dönemine ilişkin oldu. Rum tarafının Kıbrıslı Türklere yönelik uygulamalarına değinen Kossifos "Çok büyük hatalar yaptık. 1963’te biz başladık. Kıbrıs Türklerine kötü davrandık. Bazı köylerde onlara karşı ağır olaylar yaşandı. Bu konuda çok araştırma yaptım. Oysa onlar da Kıbrıslıydı. Her zaman birlikte, dostça yaşıyorduk. Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki ilişkiler yeniden geliştirilmeli. İki toplumun birbirinden uzaklaştırılması yanlış. Daha fazla temas kurmalıyız. Birbirimize gidip gelmeliyiz, beraber etkinlikler yapıp yemek yemeliyiz" dedi.

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"TÜRKİYE İLE DOSTLUK KURMALIYIZ"

Ankara'nın bölgesel politikasını da değerlendiren Kossifos, Türk diplomasisinin tarihi gücüne dikkat çekti. Türkiye’nin aynı anda Rusya, Çin ve ABD ile ilişki kurabildiğini belirten Kossifos "Türkler tarihi olarak dünyanın en iyi diplomatik geleneklerinden birine sahip. Osmanlı Devleti’nin diplomasisi her zaman güçlüydü. Türkiye, büyük güçler arasında kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ediyor. Rum ve Yunan siyaseti ise aynı diplomatik başarıyı gösteremiyor. Rum yönetimi, Türkiye ile ilişkilerini yeniden değerlendirmeli. Ankara ile dostluk kurulması Kıbrıs meselesinin geleceği açısından da önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"KIBRIS SAVAŞI'NIN ARKASINDA CIA VAR"

Kossifos, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı konusunda da Rum tarafındaki yerleşik anlatıdan farklı açıklamalarda bulundu. Ada’nın bölünmesinin asıl sorumluluğunu Türkiye’ye yüklemediğini söyleyen Jerry Kossifos, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Washington yönetimi ve İngiltere’yi işaret etti. Rum tarihçi "Kıbrıs’ı Türkler değil, Kissinger böldü. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Türkiye’yi ve Yunanistan’daki cuntayı kendi politikası doğrultusunda kullandı. Kıbrıslı Rumları bütün sorumluluğu Türklere yükleyemez. 1974 üzerinden Türk halkına yönelik düşmanlık oluşturulması yanlış. Kıbrıs’ta yaşananlar, Soğuk Savaş şartları ve büyük güçlerin politikaları çerçevesinde değerlendirilmeli. Kıbrıslıların Türkiye’ye karşı bu nefreti taşımaması gerekir" diye konuştu.

"ABD, KIBRIS'TAKİ ASKERİ VARLIĞINI ARTIRACAK"

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ın stratejik önemini daha da artıracağına dile getiren Kossifos, Ada’yı "batırılamayan bir uçak gemisi" olarak nitelendirerek, sözlerine şöyle devam etti: ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yapılanması her an değişebilir. Bu durumda Kıbrıs’taki askeri varlığını daha da artıracaktır. Türkiye, İsrail ve ABD’nin bölgesel çıkarları Kıbrıs meselesinin geleceğini doğrudan etkileyecek.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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