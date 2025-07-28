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San Francisco Havalimanında panik anları! Yardımcı pilot yaka paça tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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San Francisco Havalimanında panik anları! Yardımcı pilot yaka paça tutuklandı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumartesi gecesi San Francisco Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Delta Havayollarına ait uçakta korku dolu anlar yaşandı. İç Güvenlik Bakanlığından bir grup federal ajan, kokpite dalarak yardımcı pilotu yaka paça tutukladı.

Akıllara durgunluk veren olay, ABD'de yaşandı. 

Yolcuların ifadesine göre, ABD'nin Minneapolis eyaletinden San Francisco eyaletine gelen Delta 2809 sefer sayılı uçak henüz iniş yapmışken, bir grup federal ajan aniden uçağa binerek kokpite daldı.

San Francisco Havalimanında panik anları! Yardımcı pilot yaka paça tutuklandı - 1. Resim

Soyadının açıklanmasını istemeyen Sarah isimli yolcu , ABC San Francisco şubesine verdiği demeçte, yolcuların üst dolaplardan eşyalarını almaya başladıkları sırada ajanların hızla içeri girdiğini belirterek "Hepimiz şok olduk ve afalladık'' dedi. 

''YARDIMCI PİLOTU KELEPÇELEDİLER''

Yolcuların şaşkına döndüğünü vurgulayan görgü tanığı, ajanların kokpite daldığını söyleyerek "Yardımcı pilotu alıp kelepçelediler ve muhtemelen tutukladılar " ifadelerinde bulundu.

EN AZ 10 KİŞİLERDİ

Uçakta en az 10 ajan olduğunu, bazılarının İç Güvenlik Bakanlığı'ndan rozetler taktığını söyledi. Sarah, "Bir suç işlenip işlenmediğini veya tam olarak ne olduğunu bilmiyorum," dedi. Diğer yolcuların, uçuş görevlilerinin ve hatta hayatta kalan pilotun da en az onun kadar şaşkın olduğunu ekledi. 

San Francisco Havalimanında panik anları! Yardımcı pilot yaka paça tutuklandı - 2. Resim

Olayın uzun süre boyunca aklından çıkmadığını belirten yolcu, "Korkunçtu. İzlemesi travmatikti," ifadelerini kullandı. Fox News'in haberine göre, üst düzey bir federal kaynak yardımcı pilotun, İç Güvenlik Soruşturma ajanları tarafından çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi. 

Havayolu şirketinden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tutuklanan pilotun kimliği henüz tespit edilemezken görev yaptığı bölge de henüz belli değil.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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