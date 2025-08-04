Siyonist, Suriye'de piyonlarını sahaya sürdü! İsrail'le örtülü savaş var

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Siyonist terör devleti İsrail, Suriye’deki istikrarı bozmak ve Türkiye’nin buradaki etkinliğini kırabilmek maksadıyla kukla örgütlerini yeniden devreye soktu.

İsrail’in bölgedeki “bir numaralı piyonu” terör örgütü PKK-YPG, Menbiç aksında Gayyare köyüne dönük sızma teşebbüsü, Türk SİHA’larının verdiği etkin destek ve Suriye ordusunun mukavemetiyle püskürtüldü. Saldırıda 4 asker, 3 sivil yaralanırken örgüt; Rakka, Deyrizor ve Haseke’de geçtiğimiz günlerde Süveyda’ya Dürzi ayrılıkçılara karşı cepheye giden aşiret mensubu sivilleri kaçırmaya başladı.

HEDEF AŞİRETLERİ BÖLMEK

Suriye-El Bubenna Aşiret Sözcüsü, Siyaset Bilimci Kahtan El Şarki, terör örgütü YPG için sonun uzak olmadığını söyledi.

Şarki, “Şam’da imzaladıkları anlaşmanın süresi doluyor. Türkiye’nin operasyon yapma ihtimalinden korkuyorlar. Siyaset ve diplomatik girişimleri istismar aracı olarak gördükleri kesin. Bir biçimde İsrail’in Suriye’yi böleceğine inandıkları için oyalama taktiğini sürdürüyorlar. Bununla birlikte aşiretlerin 10 yıllık biriken öfkesini de hesaba katıyorlar. Rakka El Buhamed bölgesi başta olmak üzere Deyrizor ve Haseke’de birçok aşiret mensubunu kaçırdılar. Açıkça gözdağı veriyorlar. Ayrıca Fırat Nehri ve kayıp hazine efsanesi üzerinden aşiretler arasında fitne yayıyorlar. Amaçları bizi birbirimize düşürerek birliğimizi bozmak ve müşterek karar almamızı engellemek. Fitne yaymak için de Barzan Haşimi isimli birini ciddi bir para desteği ile görevlendirdiler” dedi.

TEL AVİV YÖNLENDİRİYOR

SDG içerisinde konuştuğumuz bir kaynak, örgütün bir yandan Türkiye ve Şam ile görüşme trafiği yürütmeye çalıştığını ancak İsrail’in karar alma mekanizmalarında ciddi etkisi olduğunu anlattı. Tel Aviv-Kamışlı arasında doğrudan bağlantı ve istişare mekanizması kurulduğunu kaydeden SDG kaynağı, Netanyahu’nun PKK’dan sorumlu isim olarak atadığı Yahuda Ben Yusuf isimli bir Kürt olduğunu iddia eden bir Yahudi’nin bölgeye geldiğini belirtti.

Örgütte 3 farklı görüş belirdiğini aktaran PKK-SDG yöneticisi, “Örgüt son Menbiç-Gayyare köyü saldırısı sonrası koalisyon tarafından sert bir biçimde uyarıldı. ABD’liler problem çıkmasın, entegrasyon kanalları açık kalsın diye çalışıyor ama İsrail kanadı Lazkiye, Süveyda ve Kuzey’in Şam’dan koparılacağı telkinini sürdürüyor. Örgüt içinde bir grup bunu destekliyor. Türkiye ve Şam’la anlaşalım diyenler ise İsrail’le ilişkilere karşı çıkıyor. İçeride ciddi anlamda tartışma var” diye konuştu.

PKK GÜCÜMÜZÜ SINIYOR

Menbiç’in kırsalı Deir Hafir ve Meskene’de yaşanan çatışmaları “Şam’ın gücünü test etmek” olarak yorumlayan Suriyeli güvenlik kaynağı, “Bu durum devam etmeyecek. Biz yapıcı ve barış yolunda kararlılık sergiledikçe örgüt tarafı bunu zaaf gibi görmekte ısrar ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu mesele çözüme kavuşacak” dedi.

PKK-YPG ile eş zamanlı olarak Süveyda’da krizin yeniden tırmandığına vurgu yapan Şam’daki kaynağımız, “Süveyda El Halid Tepesi ve Teale şehrinde İsrail destekli Dürziler mevzilerimize saldırı başlattı. Koordine hâlinde hareket ediyorlar. İsrail önce saldırı emri veriyor ardından da hava kalkanı sağlayarak ilerlemelerini sağlıyor. Aynı sistemi PKK bölgesine de taşımak istiyorlar ancak Türkiye’nin oradaki varlığı bunu engelliyor” bilgisini paylaştı.