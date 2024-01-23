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    Soğuk hava kalp krizini tetikledi! 24 saatte 11 kişi öldü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Taiwan News / Düzenleyen:

    Tayvan'ın Tainin kentinde son 24 saatte 11 kişi kalp krizinden hayatını kaybetti. Aniden düşen hava sıcaklıklarının kalp krizlerini tetiklediği düşünülüyor.

    Soğuk hava kalp krizini tetikledi! 24 saatte 11 kişi öldü
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Taiwan News

    Tayvan, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle ülkenin güneyindeki Tainan kentinde sıcaklıklar düştü, son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Kalp durması vakalarının, aniden düşen hava sıcaklıklarından dolayı olduğu düşünülüyor.

    ÜÇÜ KADIN, SEKİZİ ERKEK

    Tainan Şehri İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kalp krizi geçirdikleri ve yaşlarının 45 ila 92 arasında olduğu belirtildi. Ayrıca ölenlerin üçünün kadın, sekizinin erkek olduğu açıklandı.

    Sağlık uzmanları aniden düşen sıcaklıklara karşı dikkatli olunması ve özellikle kronik hastalığı olanların soğuk havada uzun süre dışarıda kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

    BİR DİĞER ENDİŞE DE ZEHİRLENME

    Taiwan News'in haberine göre; Tainan Şehri Hükümeti İtfaiye Bürosu Komiseri Lee Ming-feng, gaz sobaları ve su ısıtıcıları kullanılırken kapı ve pencerelerin sıkıca kapatılabilmesi nedeniyle başka bir endişenin de karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu söyledi.

    Ayrıca mevcut soğuk hava dalgasının grip mevsimine denk gelmesi nedeniyle hastalıkların artmasından da endişe ediliyor. Uzmanlar, hastalığın yayılmasını önlemek için vatandaşların el yıkama, öksürürken ağızlarını kapatma gibi hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Taiwan News
    TayvanSoğuk HavaKalp Krizi
    Haberler > Dünya > Soğuk hava kalp krizini tetikledi! 24 saatte 11 kişi öldü
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