Türkiye'nin Afrika stratejisi komşuyu korkuttu! 'Afrika'da Yeni Güç Olacaklar'
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye son dönemde Afrika'da geniş kapsamlı bir dış politika yürüterek bölgedeki stratejisini güçlendirmekte ve Somali'den Sudan'a kadar bir dizi anlaşma imzalayarak askeri ve ekonomik varlığını artırmakta. Türkiye’nin diplomatik ilişkilerini kullanarak kaydettiği bu ilerleme Komşu Yunanistan’ın da dikkatini çekti. Yunan basını Türkiye’nin Afrika stratejisini değerlendirdi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi