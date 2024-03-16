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Türkiye'nin Afrika stratejisi komşuyu korkuttu! 'Afrika'da Yeni Güç Olacaklar'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin Afrika stratejisi komşuyu korkuttu! &#039;Afrika&#039;da Yeni Güç Olacaklar&#039;
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye son dönemde Afrika'da geniş kapsamlı bir dış politika yürüterek bölgedeki stratejisini güçlendirmekte ve Somali'den Sudan'a kadar bir dizi anlaşma imzalayarak askeri ve ekonomik varlığını artırmakta. Türkiye’nin diplomatik ilişkilerini kullanarak kaydettiği bu ilerleme Komşu Yunanistan’ın da dikkatini çekti. Yunan basını Türkiye’nin Afrika stratejisini değerlendirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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