Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, marketlerde; sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kuralları başta olmak üzere alınması geren tedbirlere ilişkin 1 ve 2 Haziran tarihlerinde yapılan 5 bin 390 denetimde ihlali tespit edilen 124 şahıs ve işletmeye toplam 89 bin 978 TL cezai işlem uygulandı.

Maske takmayanlara ceza

‘Kontrollü Sosyal Hayat’ ile birlikte sosyal mesafe ve maske kullanımının öneminin artması sebebiyle iş yerleri, toplu ulaşım araçları ve maske kullanmanın zorunlu olduğu alanlarda da maske denetimleri arttırıldı. Yapılan denetimlerde maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda maskesiz gezen vatandaşlar ile maskesiz müşteri kabul eden işletmelere cezai işlem uygulandı.



Bu kapsamda Manisa genelinde yapılan 1943 denetimde, maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği tespit edilen 77 şahıs ve işletmeye toplam 43 bin 974 TL cezai işlem uygulandı.