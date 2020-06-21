Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Fenerbahçe canlı izle, Kasımpaşa FB maçı şifresiz izle, Kasımpaşa Fenerbahçe şifresiz kanal, Kasımpaşa FB canlı skor kaç kaç? Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Hafta içi Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, ligde yoluna galibiyetle devam etmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun gördüğüm kırmızı kart nedeniyle yalnız bırakacağı sarı lacivertli ekip, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Kasımpaşa ise sahasında alacağı 3 puan ile Fenerbahçe karşısında 14 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi planlıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe canlı izle, şifresiz izle! Kasımpaşa FB maçı şifresiz bein sports gibi konular sıkça araştırılıyor. İşte maça dair detaylar...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aşağıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vedat Muriç

FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u mağlup eden gözünü üst sıralara diken Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanarak seriye geçmek istiyor. Sarı-lacivertliler, rakibine son 14 Süper Lig mücadelesinde mağlup olmadı.

Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

Pas var asist yok

32 pas ile Fenerbahçeli Deniz Türüç ve 34 pas ile Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, 2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla şut pası veren iki isim olurken, bu ikilin verdiği paslar gole çevrilmediği için 2 futbolcunun da herhangi bir asisti bulunmamakta.

Vedat gol atınca Fenerbahçe kazanıyor

Bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Vedat Muriqi'nin gol attığı maçlarda Fenerbahçe kaybetmezken, sarı-lacivertli ekip bu mücadelelerde 34 puan topladı. Fenerbahçe, Kosovalı oyuncunun gol attığı 12 Süper Lig maçının 11'inden galibiyetle ayrılırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz’in durumu belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de 3 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Saat 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.