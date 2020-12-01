Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle doğuştan bu yana yüzde 5 görebilen 18 yaşındaki Ümran Dut’un, İhlas Haber Ajansı'nda yayınlanan haberi sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir'e davet edilen Ümran Dut, ailesi ile birlikte Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un koordinesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrol edilen Dut, Göz Doktoru Hümeyra Yıldırım Can tarafından muayene edildi. Kornea nakil birim sorumlusu Mehmet Şimşek'in hazır bulunduğu muayenede, Ümran Dut için rapor yazıldı. Göz tansiyonu hastalığı olan Ümran Dut'un sürecinin hastane tarafından kontrol edileceği bildirildi.