2018 sözel puanıyla öğrenci alan üniversite bölümleri hangileri ve üniversitelerin sözel taban puanları ile başarı sıralamalarını merak edenler haberimize bakabilir. YKS 2018 tercih maratonu bugün itibarıyla başladı. Üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, 7-14 Ağustos tarihleri aradı üniversite tercih işlemlerini tamamlayacak. YKS tercih işlemler öncesi ise 2018 sözel puanıyla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler hangileri, 2018 üniversite sözel taban puanları ve başarı sıralamaları ilgi ile sorgulanıyor. Aldığı puana göre iyi bir üniversite ve geleceği olan bir bölüm tercih etmek isteyen her bir birey, bu bit hafta boyunca çeşitli mukayeselerle 2018 sözel puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri ve 2018 sözel başarı sıralaması ile üniversite sözel taban puanlarını merak ediyor. İşte 2018 üniversite sözel taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili aradıklarınız...
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ
Animasyon ve Oyun Tasarımı SÖZ
Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ
Basın ve Yayın SÖZ
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi SÖZ
Coğrafya SÖZ
Coğrafya Öğretmenliği SÖZ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ
Çerkez Dili ve Edebiyatı SÖZ
Çizgi Film ve Animasyon SÖZ
El Sanatları SÖZ
Film Tasarım ve Yazarlık SÖZ
Film Tasarım ve Yönetmenliği SÖZ
Film Tasarımı SÖZ
Fotoğraf SÖZ
Fotoğraf ve Video SÖZ
Gastronomi (Yüksekokul) SÖZ
Gastronomi (Fakülte) SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ
Gazetecilik SÖZ
Geleneksel Türk Sanatları SÖZ
Görsel İletişim SÖZ
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ
Görsel Sanatlar SÖZ
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı SÖZ
Halkbilim SÖZ
Halkla İlişkiler SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) SÖZ
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ
Hititoloji SÖZ
İlahiyat SÖZ
İletişim SÖZ
İletişim Bilimleri SÖZ
İletişim Sanatları SÖZ
İletişim Tasarımı SÖZ
İletişim Tasarımı ve Medya SÖZ
İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ
İletişim ve Tasarım SÖZ
İslam ve Din Bilimleri SÖZ
İslami İlimler SÖZ
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ
Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ
Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ
Medya ve Görsel Sanatlar SÖZ
Medya ve İletişim (Fakülte) SÖZ
Medya ve İletişim (Yüksekokul) SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ
Radyo ve Televizyon SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ
Reklam Tasarımı ve İletişimi SÖZ
Reklamcılık SÖZ
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler SÖZ
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZ
Sanat Tarihi SÖZ
Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ
Sanat Yönetimi SÖZ
Sinema ve Dijital Medya SÖZ
Sinema ve Televizyon SÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ
Sümeroloji SÖZ
Süryani Dili ve Edebiyatı SÖZ
Tarih SÖZ
Tarih Öğretmenliği SÖZ
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) SÖZ
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) SÖZ
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ
Türk Halkbilimi SÖZ
Türkçe Öğretmenliği SÖZ
Yeni Medya (Fakülte) SÖZ
Yeni Medya (Yüksekokul) SÖZ
Yeni Medya ve Gazetecilik SÖZ
Yeni Medya ve İletişim SÖZ
Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ