Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 sözel puanıyla öğrenci alan üniversite bölümleri hangileri ve üniversitelerin sözel taban puanları ile başarı sıralamalarını merak edenler haberimize bakabilir. YKS 2018 tercih maratonu bugün itibarıyla başladı. Üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, 7-14 Ağustos tarihleri aradı üniversite tercih işlemlerini tamamlayacak. YKS tercih işlemler öncesi ise 2018 sözel puanıyla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler hangileri, 2018 üniversite sözel taban puanları ve başarı sıralamaları ilgi ile sorgulanıyor. Aldığı puana göre iyi bir üniversite ve geleceği olan bir bölüm tercih etmek isteyen her bir birey, bu bit hafta boyunca çeşitli mukayeselerle 2018 sözel puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri ve 2018 sözel başarı sıralaması ile üniversite sözel taban puanlarını merak ediyor. İşte 2018 üniversite sözel taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili aradıklarınız...

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ

Animasyon ve Oyun Tasarımı SÖZ

Arkeoloji ve Sanat Tarihi SÖZ

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ

Basın ve Yayın SÖZ

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi SÖZ

Coğrafya SÖZ

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ

Çerkez Dili ve Edebiyatı SÖZ

Çizgi Film ve Animasyon SÖZ

El Sanatları SÖZ

Film Tasarım ve Yazarlık SÖZ

Film Tasarım ve Yönetmenliği SÖZ

Film Tasarımı SÖZ

Fotoğraf SÖZ

Fotoğraf ve Video SÖZ

Gastronomi (Yüksekokul) SÖZ

Gastronomi (Fakülte) SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) SÖZ

Gazetecilik SÖZ

Geleneksel Türk Sanatları SÖZ

Görsel İletişim SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ

Görsel Sanatlar SÖZ

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı SÖZ

Halkbilim SÖZ

Halkla İlişkiler SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul) SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ

Hititoloji SÖZ

İlahiyat SÖZ

İletişim SÖZ

İletişim Bilimleri SÖZ

İletişim Sanatları SÖZ

İletişim Tasarımı SÖZ

İletişim Tasarımı ve Medya SÖZ

İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ

İletişim ve Tasarım SÖZ

İslam ve Din Bilimleri SÖZ

İslami İlimler SÖZ

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ

Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ

Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ

Medya ve Görsel Sanatlar SÖZ

Medya ve İletişim (Fakülte) SÖZ

Medya ve İletişim (Yüksekokul) SÖZ

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ

Radyo ve Televizyon SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ

Reklam Tasarımı ve İletişimi SÖZ

Reklamcılık SÖZ

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler SÖZ

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) SÖZ

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) SÖZ

Sanat Tarihi SÖZ

Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ

Sanat Yönetimi SÖZ

Sinema ve Dijital Medya SÖZ

Sinema ve Televizyon SÖZ

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ

Sümeroloji SÖZ

Süryani Dili ve Edebiyatı SÖZ

Tarih SÖZ

Tarih Öğretmenliği SÖZ

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte) SÖZ

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul) SÖZ

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ

Türk Halkbilimi SÖZ

Türkçe Öğretmenliği SÖZ

Yeni Medya (Fakülte) SÖZ

Yeni Medya (Yüksekokul) SÖZ

Yeni Medya ve Gazetecilik SÖZ

Yeni Medya ve İletişim SÖZ

Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ