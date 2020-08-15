Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan tayin kararlarına göre 16 üniversiteye rektör tayini gerçekleştirildi. Tayin kararlarına göre Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel getirildi. Üniversitenin ilk kadın rektörü olan Tuncel'in kariyeri başarılarla dolu. Osmaniye’de doğan Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile tamamladı. Soluğu ABD’de aldı. Dâhiliye ve böbrek hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Teksas Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı olmayı başardı. Teksas’ta çok nadir bilim insanına verilen "Endowed Chair" ödülünü geçtiğimiz günlerde kazandı. Ödül esnasında Tuncel şunları söylemişti: Hep vatan özlemi yaşadım. Birkaç yıl içinde Türkiye’ye dönmek ve ömrümün sonuna kadar da memleketime hizmet etmek istiyorum. Türkiye, çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum.

Akdeniz Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da dünyada adından söz ettiriyor. Eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile "Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli"ni gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan birçok ödül aldı.

Diğer rektörler ise şöyle:

ATAMA YAPILAN ÜNİVERSİTE ADI SOYADI

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Tümay

Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ömer Çomaklı

Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Karakoç

Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş

Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Yıldız

İnönü Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Kızılay

İstanbul Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Karadeniz Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı

19 Mayıs Üniversitesi: Prof. Dr. Yavuz Ünal

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Prof. Dr. Alim Yıldız

Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Tamer Yılmaz