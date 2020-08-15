MAHMUT ÖZAY
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan tayin kararlarına göre 16 üniversiteye rektör tayini gerçekleştirildi. Tayin kararlarına göre Adana'da bulunan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel getirildi. Üniversitenin ilk kadın rektörü olan Tuncel'in kariyeri başarılarla dolu. Osmaniye’de doğan Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini derece ile tamamladı. Soluğu ABD’de aldı. Dâhiliye ve böbrek hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Teksas Tıp Fakültesi Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı olmayı başardı. Teksas’ta çok nadir bilim insanına verilen "Endowed Chair" ödülünü geçtiğimiz günlerde kazandı. Ödül esnasında Tuncel şunları söylemişti: Hep vatan özlemi yaşadım. Birkaç yıl içinde Türkiye’ye dönmek ve ömrümün sonuna kadar da memleketime hizmet etmek istiyorum. Türkiye, çok değerli beyinlerini artık yurt dışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum.
Akdeniz Üniversitesinin yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da dünyada adından söz ettiriyor. Eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile "Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli"ni gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan birçok ödül aldı.
Diğer rektörler ise şöyle:
ATAMA YAPILAN ÜNİVERSİTE ADI SOYADI
Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Tümay
Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi: Prof. Dr. Ömer Çomaklı
Dicle Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Karakoç
Fırat Üniversitesi: Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Yıldız
İnönü Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Kızılay
İstanbul Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Karadeniz Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
19 Mayıs Üniversitesi: Prof. Dr. Yavuz Ünal
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Prof. Dr. Alim Yıldız
Trakya Üniversitesi: Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Tamer Yılmaz