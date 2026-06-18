Diplomasideki liderlik eğitim alanına taşındı. Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da buluşan 55 ülkeden 130 sendika lideri, teknolojinin gölgesinde büyüyen “Kayıp Nesiller”i kurtarmak için harekete geçti.

MAHMUT ÖZAY- Eğitim-Bir-Sen, dünyanın dört bir yanından sendikal liderleri eğitimde küresel dayanışmanın yeni platformu olan “İstanbul EdUnion Forum 2026”da bir araya getirdi. İstanbul’da iki gün süren ve iki yılda bir süreklilik arz edecek şekilde ilki gerçekleştirilen forum, 55 ülkeden 130’u aşkın sendika yöneticisini buluşturdu. Foruma bu yıl, “Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler” başlığı damga vurdu.

Birçok ilki barındıran forumun detaylarını paylaşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, insanlığın tekil bir krizle değil, bir bütün olarak “Belirsizlik Çağı” ile karşı karşıya olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: İnsanlık ilk kez aynı anda ekonomik kırılganlıkları, iklim krizini, kitlesel göç hareketlerini, yapay zekâ devrimini, jeopolitik çatışmaları ve uluslararası kurumlara duyulan güven krizini birlikte yaşamaktadır. Belirsizlik artık geçici bir dönem değil, küresel bir gerçekliktir. Bu yeni gerçeklik karşısında eğitim ve emek politikalarının da yeniden düşünülmesi zorunludur.

'Geleceğin en karanlık senaryosu' için 130 sendika lideri İstanbul'da buluştu: Kayıp nesil alarmı

Yalçın; sendikalar arası tecrübe paylaşımlarını, uluslararası lobicilik faaliyetlerini ve mazlum coğrafyalardaki eğitim emekçilerinin haklarını savunacak ortak hukuki ve eylemsel ağları kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karşımızda duran en büyük tehlikenin “Kayıp Nesiller” olduğuna dikkat çeken Yalçın “Eğitimsiz, güvencesiz, travmalarla büyüyen bu nesiller, gelecekte küresel suç şebekelerinin, radikalizmin ve sömürü çarklarının açık hedefi hâline gelecektir” dedi.

Geleceğin eğitim sistemlerinin teknolojiyi değil, insanı merkeze alan bir anlayışla şekillenmesi gerektiğini savunan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: Eğitim, sadece bir veri aktarımı değil, ruhsal bir etkileşim, değer aktarımı ve karakter inşasıdır. Hiçbir yapay zekâ, bir öğretmenin öğrencisinin gözündeki ışığı fark edip ona dokunmasının yerini tutamaz. Öğretmenin olmadığı bir eğitim, ruhsuz bir makinedir. Belirsizlikler ve yıkıcı riskler ne kadar büyük olursa olsun, dayanışmamız ve adalet inancımız daha büyüktür.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mahmut Özay’a konuştu.

Ali Yalçın, forumun sonunda sadece teorik bildiriler yayınlayıp dönmeyeceklerini, küresel emek hareketine yön verecek ve uluslararası kuruluşların önüne konulacak güçlü bir “İstanbul Deklarasyonu” inşa edeceklerini de ifade etti.



ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM Gençler gençlere destek oluyor! Sınav kaygısına akran reçetesi

Haberle İlgili Daha Fazlası