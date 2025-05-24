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Haberler > Ekonomi > 360 bin nüfuslu ilçe, bu yıl turizmden 4 milyar euro kazanacak

360 bin nüfuslu ilçe, bu yıl turizmden 4 milyar euro kazanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan 360 bin nüfuslu Alanya'da sezon açıldı. Bölgede hareketliliğin başladığını belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bu yıl 4 milyar euroluk turizm geliri beklediklerini söyledi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, nisan ayı itibarıyla Alanya'da tesislerin yüzde 50-60'ının açıldığını, mayıs ortası itibarıyla tüm tesislerin faaliyete geçtiğini kaydetti.

Nisan ve mayıs aylarında beklenen doluluklara ulaşamadıklarını anlatan Sili, "Haziran itibarıyla toparlanma yaşanacağını, bayramla da sezonun dolu geçmesini bekliyoruz. Kış aylarından bu yana fuarlarda, tur operatörleri ve acentelerle yapılan görüşmeler ve bize ulaşan rezervasyonlar neticesinde bu seneyi geçen seneden daha iyi geçireceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

360 bin nüfuslu ilçe, bu yıl turizmden 4 milyar euro kazanacak - 1. Resim

"ALANYA'DA YILLIK 4-5 MİLYON MİSAFİR AĞIRLIYORUZ"

Alanya'nın, Antalya genelindeki yatak kapasitesinin yüzde 25'ine sahip olduğuna işaret eden Sili, ilçe ekonomisinin ana damarının turizm olduğunu, bölgede turizm olgusu ve turizm bilincinin son derece geliştiğini anlattı.

Sili, konaklama tesislerinin yanı sıra turistik ilçenin restoranlar, eğlence mekanları, tarihi ve doğal güzelliklerle misafirlere hem keyifli zaman geçirmeleri hem de dinlenmeleri adına ciddi bir çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Alanya'da yıllık 4-5 milyon arası misafir ağırlıyoruz. Sadece oteller bazında değerlendirdiğimizde yaklaşık 3 milyar euro gibi bir gelir söz konusu. Restoran, eğlence mekanları, müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirlerle de turizmde yaklaşık 4 milyar euro gelir seviyesine ulaşacağımızı hesap ediyoruz. Hedefimiz de zaten bu doğrultuda."

360 bin nüfuslu ilçe, bu yıl turizmden 4 milyar euro kazanacak - 2. Resim

FESTİVAL VE SPOR ORGANİZASYONLARIYLA SEZON UZATILIYOR

Sili, Alanya'da yalnızca deniz, kum, güneş turizmi yapılmadığını, festivaller ve uluslararası spor organizasyonlarıyla turizmde ürün çeşitliliği sağlandığını belirtti. Bu sayede sezonun uzatılmasını ve tesislerin daha uzun süre açık kalmasını sağladıklarını anlatan Sili, turizmin, istihdam, cari açık ve yerli üretim açısından Türkiye'nin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Sili, yüzde 85-90 oranında yerli ikame ile mal alarak 60'ın üzerinde sektöre önemli destek sağladığına işaret ederek, turizmin Alanya'nın ana ekonomik damarını oluşturduğunu dile getirdi.

Dünya genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle misafirlerin uygun bütçeli tatil arayışında olduğunu vurgulayan Sili, şunları kaydetti:
"Rusya'da Mısır ön planda. Tunus, Cezayir turizme yatırım yapıyor. Doğu Avrupa turizmine yatırım sürecini hızlandırmış durumda. Kaynak pazarlar olan bazı Avrupa ülkelerinde de iç turizmi canlandırma çabaları var. Buna rağmen Alanya'ya özellikle Doğu Avrupa ve ana pazarlar olan Almanya ile İngiltere'den misafir gelmeye devam ediyor. Ayrıca Rusya'da da Alanya bölgesi, diğer bölgelere göre hizmet kalitesi anlamında daha uygun olduğu için turistler Alanya'ya gelmeye devam ediyor. Bu anlamda avantajlıyız ama maliyetler bizi zorluyor."

Sili, yaşanan gelişmelere rağmen turizmi canlandırmaya, sektöre hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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