Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 214,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,70 liradan, bin 414 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 435 liradan, 195,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199,60 liradan, bin 381 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 401 liradan, 691 liradan alınan Yarım Ziynet 701 liradan ve 345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satılıyor.