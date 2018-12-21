Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayii havacılıkta ihracat atağına kalktı. Atak helikopteriyle rüştünü ispat eden Türkiye, Airbus, Boeing, Sikorsky gibi dünya devlerine parça temin ediyor. TİM’in verilerine göre bu yılın ocak-ekim döneminde 513 milyon 800 bin dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı gerçekleştirilirken toplam savunma ve havacılık ihracatı 1 milyar 553 milyon 805 bin dolar oldu. Uçak ve helikopter parçası ihracatında ilk sırayı ABD aldı. ABD’ye yapılan ihracatın karşılığı 179 milyon doları buldu. Almanya’ya 167 milyon dolar, Hollanda’ya 67 milyon, İtalya’ya 29 milyon, İngiltere’ye 29 milyon, Polonya’ya 14 milyon, Güney Kore’ye 6 milyon, Fransa’ya 5 milyon, İspanya’ya 2,5 milyon, Irak’a 2 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İsveç, Meksika, İsrail, S. Arabistan, Bahreyn de 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler oldu. Türkiye’nin 100 bin doların üzerinde uçak ve helikopter parçası sattığı ülke sayısı da 32’yi buldu. Parça ihracatının yanında Türkiye, havacılık alanında platform ihraç eden ülkeler arasına da girdi. Pakistan’a bu yıl 30 adet Atak helikopteri ihracatı için imza atan TUSAŞ, yakın zamanda Filipinler’de yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Uçak ve helikopter parçası ihracatının büyük bölümü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi ve Alp Havacılık tarafından gerçekleştiriliyor.