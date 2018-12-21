Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 214,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,30 liradan, bin 411 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 432 liradan, 195,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 199,25 liradan, bin 379 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 399 liradan, 689 liradan alınan Yarım Ziynet 699 liradan ve 345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 350 liradan satılıyor.