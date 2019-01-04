Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinin ardından üreticiyi bu defa da Gelincik Limanı korkusu sardı. Olayın ardından Rusya tarafından uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye’den bu ülkeye yapılan yaş sebze ve meyve ihracatı durma noktasına gelmişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesiyle yaş sebze meyve ihracatı yeniden eski seviyelerine dönerken Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Gelencik Körfezi’nde yer alan Gelincik Limanı’nın iki sene boyunca bakıma alınma ihtimali üzerine Türkiye teyakkuza geçti. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığında 26 Aralık’ta acil bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Toplantıda Gelincik Limanı’na gerçekleştirilen sevkiyatların Rusya’ya yönelik yaş meyve ve sebze ihracatından önemli bir payı olduğu ve limanın kapatılmasının karayolu ile sevkiyat üzerinde ciddi bir baskı ve kapasite sorunu oluşturacağına dikkat çekildi.

ROSTOV LİMANI ALTERNATİFİ

Toplantıda Gelincik Limanına alternatif olarak Tuapse ve Novorossisk Limanları öne çıkarken her iki limanın da Ro-Ro rıhtımlarının karantina işlemleri için yeterli şartlara sahip olmadığı, Novorossisk Limanı’nın ise yakın bir zamanda yükleme ve boşaltma işlemlerine kapatılma ihtimali bulunduğu ifade edildi. Bunun üzerine alternatif güzergah olarak Rostov limanı ağırlık kazandığı belirtiliyor. Alternatifer arasında Samsun-Rostov arasında direkt bir Ro-Ro hattı kurulması da var.

DEMİR YOLU DA KONUŞULDU

Rusya’ya ihracatta herhangi bir aksama yaşanmaması için bütün alternatifleri masaya yatıran Ticaret Bakanlığı Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı üzerinde de çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda soğutucu üniteli (frigofirik) vagonlarla Rusya’ya sevkiyat gerçekleştirilmesi üzerinde durulurken demir yolu taşımacılığında vergilerle alakalı teşvik ve istisna sağlanması da gündeme geldi. Bakanlığın, bölgeyle iş yapan firmalardan toplantıda yapılan değerlendirmelere ilişkin görüşlerini ve tavsiyelerini aldığı da öğrenildi.