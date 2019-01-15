Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar 5.54 TL’ye kadar yükseldi. Ardından 5,51 civarında günü geçirdi. Borsa da hafif değer kaybından sonra toparlandı ve 91 bin puanın üzerinde tutundu. Analistler, Türkiye’nin Brunson krizini bile aştığını hatırlatarak; bu tarz siyasi söylemlerin sağduyulu açıklamalar ile yönetileceğini ve başarılı bir diplomasi ile piyasaların kalıcı zarar görmesinin önüne geçileceğini belirtiyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından da dolar, akşam saatlerinde 5.45’e geriledi.