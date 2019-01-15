Dolar 5.54 TL’ye kadar yükseldi. Ardından 5,51 civarında günü geçirdi. Borsa da hafif değer kaybından sonra toparlandı ve 91 bin puanın üzerinde tutundu. Analistler, Türkiye’nin Brunson krizini bile aştığını hatırlatarak; bu tarz siyasi söylemlerin sağduyulu açıklamalar ile yönetileceğini ve başarılı bir diplomasi ile piyasaların kalıcı zarar görmesinin önüne geçileceğini belirtiyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından da dolar, akşam saatlerinde 5.45’e geriledi.
Piyasalar Trump’a bakmıyor
15.01.2019 - 02:54 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piyasalar, haftaya hareketli başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, önceki gece Twitter’dan paylaştığı “Kürtler’e saldırırlarsa, Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz” şeklindeki açıklama, fazla karşılık bulmadı.
Etiketler : trump,abd,türkiye,dolar,altın,
598246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/598246.aspx
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