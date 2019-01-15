Dolar 5.54 TL’ye kadar yükseldi. Ardından 5,51 civarında günü geçirdi. Borsa da hafif değer kaybından sonra toparlandı ve 91 bin puanın üzerinde tutundu. Analistler, Türkiye’nin Brunson krizini bile aştığını hatırlatarak; bu tarz siyasi söylemlerin sağduyulu açıklamalar ile yönetileceğini ve başarılı bir diplomasi ile piyasaların kalıcı zarar görmesinin önüne geçileceğini belirtiyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından da dolar, akşam saatlerinde 5.45’e geriledi.