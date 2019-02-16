Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

209 milyon lira değerindeki mevcut sermayesini 60 milyon lira artırarak 269 milyon liraya çıkaran şirket, büyüme hedefini de yükseltti. Doğanlar Yatırım Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan 350 mağaza ile Türkiye’nin en büyük oyuncularından biri olduklarını belirterek “Doğtaş ve Kelebek mobilya olarak sermayemizi güçlendirmek istiyorduk. Özellikle bu dönemde Doğanlar ailesi olarak, sektördeki fırsatları da görerek, küçük yatırımcılarımızı mağdur etmeden, bedelli hisse satışı yerine, imtiyazlı hisse alımını tercih ettik. Şirketten hisse alımını Doğanlar ailesi olarak yaptık. Bu karar, Doğtaş Kelebek bünyesindeki markaların gücüne ve Türkiye ekonomisine duyduğumuz güveni teyit etmektedir’’ dedi.

Sermaye artırımının şirketin bir dünya markası olma yolundaki avantajını daha da güçlendireceğini söyleyen Doğan “Sermaye artırımıyla Doğtaş Kelebek’in hâlihazırda kuvvetli olan finansal yapısını daha da kuvvetlendirmek, gelecek dönemde büyümenin sürdürülebilir kararlıkla devamlılığını sağlamak en büyük hedefimiz” diye konuştu. Hedeflerini, 2019’da yüzde 30 ortalama büyüme ve sıfır gider artışı olarak planladıklarını dile getiren Doğan “2018 bizim için kayıp bir yıl oldu. Sektörümüzdeki gibi maalesef 2018’de büyüme sağlayamadık. Ancak, 2019 bizim için önemli bir yıl olacak. Şirketimizde hem organizasyonda yeniden yapılanmaya gittik, hem de yüksek faizli ve kısa vadeli kredilerimizi, uzun vadeli Eximbank kredilerine çevirerek, maliyet azaltması gerçekleştirdik. İhracatta ise atılım bekliyoruz. 2019 bizim için yeni bir atılım yılı olacak’’ ifadelerini kullandı.