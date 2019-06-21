Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Isıtma soğutma sektörünün lider firmalarından Baymak 50. yaşını Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle kutladı. 25 ve 50 yıllık bayilere plaketlerin verildiği ve Sertap Erener’in sahne aldığı gecede, 2013’te Baymak’ı satın alan Hollandalı BDR Thermea Group’un üst yöneticisi Bertrand Schmitt katılımcılara hitap etti. Baymak’ın son yıllardaki atağıyla grup içinde en hızlı büyüyen şirketlerinden olduğunu ve Türkiye’nin BDR Thermea Group’un “üretim üssü” hâline geldiğini aktaran Schmitt, iki hafta önce başka ülkede bir toplantıda olduğunu ve “Türkiye’de çok büyük bir varlığa sahipsiniz, Türkiye’ye tekrar yatırım yapar mısınız?” şeklinde bir soruyla karşılaştığını anlattı. Soruyu çok önemsediğini, Türkiye’nin grubun içerisindeki yedi büyük pazardan biri olduğunu aktaran Schmitt, şu değerlendirmelerde bulundu: Bu soruyu ciddiyetle ele aldım ve Türkiye’de neden bulunduğumuzu düşündüm. Bu konuda üç sebep buldum. Türkiye hem Avrupa’da hem de çevresinde çok büyük bir pazar. Avrupa’da ve dışında büyüme olanaklarımıza baktığımızda Türkiye çok iyi bir seçim. Mesela bu sayede geçen yıl Rusya’ya yaptığımız ihracatımızı artırdık. Bir diğer nedenimiz ise teknoloji, Türkiye pazarında bizim için önemli olan teknolojilere sahibiz. Peki Türkiye’de olmasaydık bugün Türkiye’ye yatırım yapar mıydık? Yine yapardık, bunun için de iki iyi nedenimiz var. Bir tanesi bugün burada bulunan iş ortaklarımızla yıllar içinde kurduğumuz ilişkinin niteliğine ve kalitesi. İkinci nedenim ise buradaki ekibimiz.

SERTAB ERENER COŞTURDU

Baymak CEO’su Ender Çolak ve BDR Thermea Group CEO’su Bertrand Schmitt’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecede 25. ve 50. yılını dolduran bayilere plaket verildi. Plaket töreninin ardından ünlü sanatçı Sertab Erener davetlilere unutulmaz bir konser verdi.