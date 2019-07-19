Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

BÜKREŞ

Arçelik, dünya beyaz eşya sektörü için örnek teşkil edecek bir fabrika yatırımını Romanya’da hayata geçirdi. ‘Arctic’ markasını satın alarak 2002 yılında bu ülkeye giriş yapan firma, 150 milyon avro yatırımla Ulmi şehrinde faaliyete aldığı çamaşır makinesi fabrikası ile, dünyanın en akıllı 10 fabrikası arasına girmeyi başardı. Sadece tasarım aşaması 12 ay süren fabrika, Endüstri 4.0 teknolojileri ile donatıldı. Tüm süreçlerin yapay zekâ ile kontrol edildiği fabrikanın montaj aşamasında 140’a yakın robot görev alırken, 22 bin noktadan gerçek zamanlı toplanan veriler, anlık olarak analiz ediliyor.

YÜZDE 70 OTOMASYON

Dünya genelindeki akıllı fabrikalarda otomasyon oranı yüzde 30-40’larda iken, Romanya’daki fabrikada yüzde 70 gibi bir orana ulaştıklarını dile getiren Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, şu bilgileri verdi: Koç Topluluğu’nun dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım olan akıllı fabrikamızda, Arçelik’in dijital yetkinliklerini zirveye taşıdık. Yeni sanayi devriminin en gelişmiş uygulamalarını barındıran akıllı fabrikamız, beyaz eşya sektörü açısından bir kutup yıldızı olacak. Gelecekte bize yol göstersin diye kurduk. Dünya Ekonomik Forumu tarafından küresel ölçekte yapılan ‘Global Lighthouse Network’ seçmelerinde, 2019 yılında ilk 10 fabrika arasına girdi ve dünyanın en gelişmiş üretim merkezleri arasına adını yazdırdı. Bize yol göstersin dedik, dünyaya yol gösterdi. Yüksek otomasyon seviyesiyle fabrikada verimlilik yüzde 30 oranında artıyor. Planlama, üretim ve teslimat sürelerinin kısalmasıyla, değer zincirine de önemli katkı sağlanıyor. Beş sene zarfında otomasyon oranını yüzde 85’e çıkarmayı hedefliyoruz.

ÇAYIROVA DA DÖNÜŞECEK

Romanya’daki fabrikada geliştirilen tüm akıllı prosesler ve algoritmaların, Arçelik’in diğer üretim üslerine de kullanılacağını ifade eden Öztürk “Teknoloji ve dijital dönüşüme her yıl 1 milyar lira yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki üç yıl içerinde Kocaeli Çayırova’daki fabrikamızın da dönüşümünü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

PARÇALAR TÜRKİYE'DEN GELİYOR

Geçtiğimiz yılın sonunda faaliyete geçen fabrikanın yıllık 1,1 milyon adet üretim ka- pasitesine sahip olduğunu belirten Oğuzhan Öztürk “Türkiye’den, 80’den fazla tedarikçi ile çalışıyoruz. Üretimin yüzde 83’ünü ihraç ediyoruz. Yıllık üretim kapasitesi 2020’de 2,2 milyon adete ulaşacak olan fabrikamızdan, 85 ülkeye ihracat gerçekleştireceğiz” dedi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE UZAKTAN GÜNCELLEME

Yeni nesil teknolojiler üzerinde çalıştıklarını anlatan Oğuzhan Öztürk “Tesla’nın ortaya attığı ‘upgrade’ anlayışını beyaz eşya sektörüne uygulamak istiyoruz. Nasıl ki yazlımlar uzaktan güncellenebiliyorsa, aynı şekilde aileler de beyaz eşyalarını değiştirmeden, kapasite ve verimliliğini artırabilecek” diye konuştu.

450 EVİN İHTİYACI KADAR SU TASARRUFU YAPACAK

Arçelik’in Romanya’daki yeni üretim tesisi, çevre dostu bir fabrika olarak inşa edildi. Fabrikanın kaynaklara duyarlı, sürdürülebilir üretim yapan bir tesis olduğunu ifade eden Oğuzhan Öztürk “Kuş sürülerinin göç yollarını etkilemeyecek şekilde konumlandırdık. Enerji ve su tasarrufu ile düşük işletme maliyetli bir tesis inşa ettik. Yeni fabrikamız, konvansiyonel üretim teknolojilerine sahip işletmelere göre, ürün başına ortalama yüzde 28 daha az elektrik tüketecek. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği ve enerji yönetimi uygulamaları ile yıllık 540 ton CO2 salınımını engellemiş olacağız. Kurulan atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu toplama sistemimiz sayesinde, 450 hanenin yıllık tüketimine eş değer suyun geri kazanımını sağlayabildiğimiz fabrikada, enerji ihtiyacımızın yüzde 8’ini güneş enerjisinden karşılıyoruz. Ayrıca akıllı aydınlatma sistemi ile yüzde 70 enerji verimliliği sağlıyoruz” dedi.