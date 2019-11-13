Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu üyeleri, Başkan Fatma Semiz önderliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Bakan Soylu’nun makamında gerçekleştirilen ziyarette, iş insanlarından oluşan kalabalık bir heyet yer aldı. Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve teröre kesinlikle geçit verilmeyeceğini kaydeden Semiz “Bakanımızın terörle mücadelede aldığı mesafeyi, iş insanları olarak çok önemsiyoruz. Doğu ve Güneydoğu’daki bu başarıların şimdi iyi görülmesi gerekiyor. Uzun zamandan beri ticari yatırımdan nasibini almayan bu bölgeler, iş dünyası tarafından tekrar değerlendirilmeli. Terör faaliyetlerinin son bulması için, iş dünyası bu bölgede yatırım yapmalı ve istihdam sağlamalıdır” dedi.