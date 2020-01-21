Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma sanayisinde artık platform üreticisi hâline gelen ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını büyük ölçekte yerli olarak karşılayan Türkiye; bu çabasını kritik alt sistemler, bileşen ve malzeme bazında daha da yaygınlaştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda bu kapsamda yeni projeler yürütülüyor. Söz konusu projelerden biri, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey’e yönelik olarak hayata geçirildi. Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülecek Karbon ve Cam Elyaf Epoksi Prepreg Geliştirilmesi (Kartal) Projesi’yle, helikopter pallerinin üretiminde kullanılan malzemelerin tedarikinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak. Kartal Projesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yüklenici, KORDSA ana alt yüklenici olarak yer alıyor. Projeyle; halihazırda Türkiye’de üretilmeyen cam elyaf ve karbon elyaf takviyeli malzemelerin geliştirilmesi, doğrulama ve kabul testlerinin yapılması hedefleniyor. Bu malzemeler helikopterin ana yapılarına uygulanarak, tasarım süreci tamamlanacak.

EN KRİTİK MEKANİZMA

Helikopterlerde bulunan pervane kollarına ‘pal’ deniyor. Kanatlar da iki palden oluşuyor. Kalkışta pilot, palleri zıt yönde ve maksimum açıyla eğiyor. Bu sayede yere en yüksek hava basıncı uygulanmış oluyor. Motor devri arttıkça helikopter de havalanmaya başlıyor.

SERİ ÜRETİM 2021'DE

TUSAŞ tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen Gökbey helikopteri; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu geçen yıl gerçekleştirdi. En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz şartlarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey; taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini de icra edebilecek. 6 ton ağırlığa sahip Gökbey helikopteri için seri üretim 2021’te başlıyor.