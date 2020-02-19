Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Türkiye’de özellikle son iki yılda bütün ürünlerde oluşan hayat pahalılığı, vatandaşın en temel ihtiyaçlarından olan içme suyunda da kendini gösterdi. Bu süreçte damacana ve ambalajlı su fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde artması, mutfak tipi şebeke suyu arıtma cihazlarına olan talebi artırdı. 2018’de 19 litrelik damacana su için 9,50 TL tavan fiyat belirlenmesine rağmen, çeşitli sebeplerle artan maliyetler üzerine, fiyatlar 15-19 TL’ye yükseldi.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Serdar Seyhanlı “1 Ocak’tan itibaren Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) alınmaya başladı. Yani her firma, sattıkları pet şişe başına depozito verecek. Sadece GEKAP bedeli, yüzde 5-7 artışa sebep oldu” dedi. İstanbul Gazoz Su Şerbet İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya ise, fiyatlara 3-4 lira hizmet bedelinin ayrıca eklendiğini hatırlatarak, ambalajlı ve damacana suya gelen zamların son bir yılda yüzde 65’i bulduğunu söyledi. Mart ayında gelmesi beklenen yeni tarifeyle, fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor.



FİLTRESİ DÜZENLİ DEĞİŞİYOR

¥ İyi bir cihaz 1.800 TL’den başlıyor, kendini ilk yılda amorti ediyor.

¥ Cihaz alırken belgelerine bakılmalı, ‘merdiven altı’ üründen kaçınmalı.

¥ Sağlıklı su için, filtrelerin altı ayda bir temizlenmesi önem taşıyor.



Damacana maliyeti 2 bin TL’yi buldu

Damacana suların fiyatlarının dışında “ne kadar hijyenik olduğu” ve “firma tarafından doldurulan suyun ne derece temiz olduğu” konularında ortaya çıkan haberler ve şüpheler de, tüketicileri arıtma cihazlarına yönlendirmiş durumda... Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz “Dört kişilik bir ailenin haftalık su tüketiminin iki damacana olduğunu düşünürsek, yıllık içme suyu faturası, markalara göre bin 144 TL ile bin 917 TL arasında gerçekleşiyor. Tüketici her yıl bu meblağı ödemek yerine, bir su arıtma cihazı ile musluğundan akan suyu içme suyuna çevirmeyi tercih etmeye başladı. Hem ekonomik hem sağlıklı su isteyenlerin tercihleri, insanları su arıtma cihazına kaydırıyor. 2020 yılında su arıtma cihazı olan ev sayısının yüzde 20 artacağını öngörüyoruz” dedi. Su arıtma cihazı alırken marka tescil, hizmet yeterlilik ve NSF belgesi olup olmadığının mutlaka sorulması gerektiğinin altını çizen Korkusuz; merdiven altı markalara karşı uyardı.



2,5 milyon kişi evine arıtma aldı

∂ Türkiye Su Arıtmacıları Derneği Başkanı Gökhan Hiçkorkmaz, şehir şebeke suyunun 1.000 litresinin ortalama 5 TL iken, 19 litrelik damacana suya birkaç ton su parası ödendiğine dikkat çekti. Hiçkorkmaz “Hem ekonomik hem daha sağlıklı bulunması sebebiyle ülke genelindeki aylık cihaz satışları son üç yılda 30 bin adetten 60 bin adede kadar çıktı. Türkiye’de hâlihazırda arıtma cihazı kullanan 2,5 milyon hane bulunuyor. Bu yıl sayının 3 milyonu bulmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. İyi bir su arıtma cihazının fiyatının en düşük 1.800 TL’den başladığını belirten Hiçkorkmaz “Ancak gerekli belgelere sahip olmayan, satış sonrası muhatap bulamayacağınız ürünler de var, bunlar hâliyle daha ucuz. Tüketici, bu sebeple gerekli belgeleri sormalı. Mağdur olmamalı. Cihaz kendini 1 yılda amorti ediyor. Filtreleri de 6-12 ay arasında değişmeli” uyarısında bulundu.