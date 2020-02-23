Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Şubat-1 Mart dönemindeki etkinlikler kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarında ev sahibi takımlar “Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir, Vergi Haftası Kutlu Olsun” yazılı pankartla sahaya çıkmaya hazırlanırken, kullanılacak görsellerde Türkiye’nin Otomobili’ne de yer verildi. Ayrıca 81 ildeki üniversitelerde düzenlenecek panel ve konferanslarda, vergisel yükümlülükler ve haklar, Gelir İdaresi Başkanlığındaki kariyer imkanları anlatılacak. İlk ve ortaöğretim okulları da ziyaret edilerek öğrenciler vergi konusunda bilgilendirilecek. Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa “Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri” verilecek. İlk ve ortaöğretim okullarında “Vergi Okuryazarlığı Projesi”nin uygulamasına pilot olarak seçilen Ankara’dan başlanacak. Bu projeyle geleceğin bireyleri çocuklarda vergi algısı ve bilincinin geliştirilmesi öngörülüyor.