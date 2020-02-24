Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Güneş enerjisinin yaz günleri evlerin soğutulmasında dahi önemi olduğunu aktaran Demirdağ “Aslında evinize şemsiye açmış oluyorsunuz. Yazın güneş vuruyor, çatı ısınıyor, çatı aşağıyı ısıtıyor, siz de evinizi soğutmaya çalışıyorsunuz. Güneş paneli koyduğunuz zaman arada en az 5 santimetrelik boşluk bırakın diyoruz. Hava boşluğu oluşuyor. Hava dünyanın en iyi izolatörlerinden biridir. Güneşteki o enerjiyi biz alıyoruz, elektrik üretiyoruz, bina da gölgede kalıyor. Enerji tasarrufu sağlıyorsunuz” dedi.



OTOMOBİL GİDERKEN ELEKTRİK ÜRETECEK

Otomobillerin yakında seyir hâlindeyken elektrik üreteceğini söyleyen Demirdağ “Bir otomobilin 100 kilovatlık bataryası doluysa sisteme elektrik verebilecek. 1 milyon araç olduğunda 100 bin megavatlık elektrik kapasitesi demek. Bu, batarya maliyetini de azaltacak” dedi.