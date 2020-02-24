Osman Çobanoğlu ANKARA - Güneş enerjisinin yaz günleri evlerin soğutulmasında dahi önemi olduğunu aktaran Demirdağ “Aslında evinize şemsiye açmış oluyorsunuz. Yazın güneş vuruyor, çatı ısınıyor, çatı aşağıyı ısıtıyor, siz de evinizi soğutmaya çalışıyorsunuz. Güneş paneli koyduğunuz zaman arada en az 5 santimetrelik boşluk bırakın diyoruz. Hava boşluğu oluşuyor. Hava dünyanın en iyi izolatörlerinden biridir. Güneşteki o enerjiyi biz alıyoruz, elektrik üretiyoruz, bina da gölgede kalıyor. Enerji tasarrufu sağlıyorsunuz” dedi.
OTOMOBİL GİDERKEN ELEKTRİK ÜRETECEK
Otomobillerin yakında seyir hâlindeyken elektrik üreteceğini söyleyen Demirdağ “Bir otomobilin 100 kilovatlık bataryası doluysa sisteme elektrik verebilecek. 1 milyon araç olduğunda 100 bin megavatlık elektrik kapasitesi demek. Bu, batarya maliyetini de azaltacak” dedi.
Çatıdaki güneş paneli enerji tasarrufu sağlar
Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, sektörün 200 milyon dolar ihracat yaptığını ifade ederek “Türkiye’de eğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması olmasaydı bugün elektrikler daha pahalı olurdu” dedi.
Osman Çobanoğlu ANKARA - Güneş enerjisinin yaz günleri evlerin soğutulmasında dahi önemi olduğunu aktaran Demirdağ “Aslında evinize şemsiye açmış oluyorsunuz. Yazın güneş vuruyor, çatı ısınıyor, çatı aşağıyı ısıtıyor, siz de evinizi soğutmaya çalışıyorsunuz. Güneş paneli koyduğunuz zaman arada en az 5 santimetrelik boşluk bırakın diyoruz. Hava boşluğu oluşuyor. Hava dünyanın en iyi izolatörlerinden biridir. Güneşteki o enerjiyi biz alıyoruz, elektrik üretiyoruz, bina da gölgede kalıyor. Enerji tasarrufu sağlıyorsunuz” dedi.
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