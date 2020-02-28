Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Şubat’ta Menderes, Karabağlar, Gaziemir, Burca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarını elektrik ve gübreye çevirecek tesisin yapımı ve 15 yıllık işletmesini kapsayan ihale düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci işletilmeden verdi. Doğu Karadeniz’de yapılan HES’lere karşı çıkanların, İzmir Menderes’te ÇED ve izin süreci beklenmeden ihale edilen ve İzmirlilerin içme suyunu tehlikeye atan tesise karşı seslerini çıkarmaması dikkat çekti. Söz konusu girişimin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na dayanılarak yapıldığı duyuruldu. Ancak, Kanun’da yer alan “arazilerin üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması” gerektiği şartı yerine getirilmedi. Öte yandan yapılması planlanan tesis için, Tahtalı Barajı su koruma havzası içerisinde yer aldığı için, ÇED onayı çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Haber Merkezi