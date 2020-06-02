Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, üzerinde çalıştığı algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup, ortak görev yapmalarını sağlamaya hazırlanıyor. HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar,dört farklı kategoride otonom araçlar geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Sürü şeklinde çeşitli görevleri icra edebilecek sürü zekasını da geliştiriyoruz” diye konuştu. Boyu 150, genişliği 100, yüksekliği 60 santimetre olan HAVELSAN İnsansız Kara Aracı, saatte yedi kilometre hıza çıkabiliyor.