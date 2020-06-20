Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin ülkenin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu bir milyon bağımsız bölüm ürettiğini belirterek şunları kaydetti: Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. Elli bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında bir milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz. Daha güçlü bir Türkiye için çok daha güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bütün gayretlerimiz de şehirlerimizi çok daha güçlü kılmak, 2023’e, 2053’e, 2071’e hazırlamaktır. İşte bu yüzden, ‘Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye’ diyoruz.

200 MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

Bakan Kurum, şu ana kadar 23 millet bahçesini hizmete sunduklarını belirterek “200’den fazla projemizde çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesine sahip olacağız” dedi.