Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Bir aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için bir aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin, bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir” dedi. Üç aylık dönemde Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanan işçilerin, temmuzda da aynı haklara sahip olacağını vurgulayan Bakan Selçuk; bugüne kadar 13,5 milyar TL'nin üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre "dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep" gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.