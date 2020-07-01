Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Bir aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için bir aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin, bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir” dedi. Üç aylık dönemde Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanan işçilerin, temmuzda da aynı haklara sahip olacağını vurgulayan Bakan Selçuk; bugüne kadar 13,5 milyar TL'nin üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti. Ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre "dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep" gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.
Mevcut sürecek yeni başvuru alınmayacak
01.07.2020 - 04:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 04:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemide devreye alınan ve 3,5 milyonu aşkın işçiyi ilgilendiren kısa çalışma süresi bir ay daha uzatılmıştı.
Etiketler : kısa çalışma ödeneği,
714806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714806.aspx
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