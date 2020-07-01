Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada bu uygulamaların verileri Çin'e gönderdiği iddia edildi. Listede Tik Tok, WeChat, UC Browser, Kwai, Baidu Map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music ve Mobile Legends gibi Çin menşeli uygulamalar yer alıyor.

Dünyadaki en yüksek kullanıcı sayısı Hindistan'da bulunan TikTok ise, söz konusu iddiaları kesin dille reddediyor. Çinli grup ByteDance konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "TikTok, Hindistan yasalarına göre verilerin güvenliğine ve gizliliğine saygı duymaya devam ediyor. Hindistan'daki kullanıcılarımız hakkında Çin hükûmeti de dâhil olmak üzere hiçbir yabancı hükûmetle herhangi bir bilgi paylaşmadık" ifadelerini kullandı.