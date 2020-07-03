Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Türk iş adamları için büyük fırsatlar barındırdığını söyledi. Türkiye'nin Libya'ya 2019 yılında 1,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Karanfil "2020 yılı için de beklentilerimiz yüksekti. Ancak pandemi ve sıkı karantina şartları ihracatımızı etkiledi. Geçen yılın ilk beş ayı ile karşılaştığımızda yaşadığımız kayıp 200 milyon dolar civarında. Ancak ikinci bir pandemi dalgası yaşanmaması hâlinde çok daha pozitif bir tablo ile 2021'e girebiliriz" dedi. 27 farklı kalemde ürün ihracatı gerçekleştirilen Libya'ya kısa sürede 10 milyar dolarlık ihracat yapılabileceğini belirten Karanfil "Libya'nın Afrika'ya açılan kapı olması için yapacağımız destek Libya iş adamları açısından da, Libya'da ekonomiyi hareketlendireceği için memnuniyetle karşılanacağını ifade etmek isterim. Libya'nın ihraç ürünlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve dünyaya ulaştırabiliriz. Yani iki ülke birbirine değer katan bir ekonomi yönetimi ile hacmi sürekli büyütebilir" diye konuştu. Karanfil, Libya'nın Afrika'ya ürün ticaretinin önemli lojistik üssü olabileceğine dikkat çekti.