Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat haziranda yıllık yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre artış oranı ise yüzde 35,2 ile rekor kırdı. Haziran’da 1.443 firma ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün 24’ü ihracatta artış sağladı. Fındık ve Mamülleri, Hububat, Mücevher, Gemi ve Yat, Süs Bitkileri sektörleri ihracatlarını aylık bazda yüzde 50’nin üzerinde artırırken, en çok ihracat gerçekleştiren ilk beş sektör otomotiv, kimyevi maddeler, hazır giyim, çelik ve elektrik- elektronik oldu.

TÜRKİYE GÜVENİLİR LİMAN

Tüm dünyada olduğu gibi salgının Türkiye’nin üretim ve ihracatını mart-nisan-mayıs aylarında olumsuz etkilediğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracat ailesi, salgın döneminde ‘Önce Türkiye, Önce İhracat’ diyerek üreten Türkiye’nin dinamosu olmaya devam etti. Ülkemizde haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde ilk ayı geride bıraktık. Türkiye, küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa, bugün yine başardı” dedi. İhracatçılar için mücadelenin yeni başladığını belirten Gülle, şöyle konuştu: Küresel virüs salgınıyla ortak mücadelenin ikinci aşaması olarak belirlediğimiz, yoğun ticari iş birliğinin sağlanması noktasında Sanal Ticaret Heyetleri büyük önem taşıyor. Sanal Ticaret Heyetlerimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan ile sınırlı kalmayacak olup, hedef pazarlarda Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 80'İ GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemi (GTS) ve Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) ışığında haziran ayı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı. Buna göre haziranda ihracat yüzde 15,77 artarak 13,4 milyar dolar, ithalat yüzde 8,24 artarak 16,3 milyar dolar, dış ticaret hacmi yüzde 11,52 artarak 29,7 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 75’lerde olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,61 seviyesine yükseldi. ÖTS kapsamında da haziran ihracatı yüzde 15,07 artarak 12,7 milyar dolar, ithalat yüzde 11,07 artarak 15,8 milyar dolar, dış ticaret hacmi yüzde 12,82 artarak 28,5 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,43’e yükseldi.

144 ÜLKEYE 2,4 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen haziran ayında 144 ülkeye ihracatını 2,43 milyar dolar artırmayı başardı. Haziranda Birleşik Krallık’a 304 milyon dolar, ABD’ye 272 milyon dolar İsrail’e 162 milyon dolar ihracat artışı oldu. Haziranın lideri, 2 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, toplam 202 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke ise 1 milyar 293 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 13 milyon dolar ile İngiltere ve 792 milyon dolar ile ABD oldu.