Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Dünya pandeminin sebep olduğu kayıpların boyutlarını hesaplayıp, ekonomideki kayıpları telafi için çareler ararken, Türkiye peş peşe yeni yatırımlara imza atıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen açılışların yanı sıra, yeni tesisler devreye alınıyor, yeni projeler için çalışma yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da dünya rezervinin yüzde 70'i Türkiye'de bulunan bor madeninden daha çok faydalanmayı sağlayacak tesisler kurmak, rüzgâr ve güneş potansiyelinden daha fazla faydalanmak, hızla büyüyen elektrikli araç pazarı için batarya üretmek gibi dev projelere imza atıyor. Bu projelerin detaylarını, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez anlattı. Dönmez, Eti Maden'in üç yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla lityum üretiminde geleneksel metotların dışına çıkarak geliştirdiği yeni üretim metodu hakkında bilgi verdi. Buna göre Eti Maden, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdi.



BATARYAYA, MOBİL CİHAZA

Bor madeni rafine edilirken sıvı ve katı atığın ortaya çıktığını, bunların uygun şartlarda depolandığını anlatan Dönmez "Sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanabilme üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Bu ay montaj başlıyor, yıl sonu itibarıyla da inşallah üretime geçeceğiz. Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi birçok kullanım alanı mevcut. Lityum bu anlamda en yeni teknoloji. Ancak hammadde olarak dünya genelinde nadir. Biz bu açıdan şanslıyız" diye konuştu.



BORON'un sıvı deterjanı yolda

Bakın Dönmez'in verdiği bilgiye göre yılın son çeyreğinde doğal, herhangi bir katkı ve petrol türevleri içermeyen BORON bulaşık deterjanı ve sıvı el sabunu piyasaya verilecek.

Dezenfektanlar milyonlarca sattı

Salgınla hayatımıza giren dezenfektanın bordan üretileni olan BOREL'in 100 ml şişelerinin 4,5 milyon adet satıldığını söyleyen Dönmez, 'ofis boy' olarak bilinen bir litreliklerin 103 bin 324, 5 litreliklerin de 34 bin 830 adet satışının gerçekleştiğini söyledi.



Altın üretimi artacak fiyat artışı azalacak

Dönmez, geçen sene Cumhuriyet tarihi rekoru olan 38 ton altın üretildiğini, bu yıl hedefin 45 ton olduğunu belirterek "Pandemi sürecinde biraz aksama oldu ama yine 45 tonu yakalayabiliriz. Her yıl 130 ton altın ithalatımız var. Üretimi artırarak suni fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz" dedi.



TOPLU RÜZGÂR SANTRALLERİ AÇILIŞI YAPILACAK

Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji yatırımları hakkında çalışmaları anlattı. Önümüzdeki günlerde toplu Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) açılışları olacağını müjdeledi.

Güneşe 1,4 milyar dolar yatırım

Bakan Dönmez, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında yapacaklarını ifade etti. Dönmez'in verdiği bilgiye göre buradaki yatırım tutarı güneş santrali ve fabrikayla birlikte 1,4 milyar dolara mal olacak. 1.400 kişiye istihdam sağlayacak, yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesi bulunacak. Milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli tesisi olacak. 1.000 MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar’da yüzde 70’in üstünde yerlilik oranı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Ayrıca fabrikada kurulacak AR-GE merkezinde istihdam edilecek 100 mühendis, Türkiye'de yeni ve verimli enerji teknolojilerinin gelişmesine yönelik çalışma yapacak.