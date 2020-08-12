Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Antalya'ya gelen her üç turistten birini oluşturan Ruslar, sadece dün 80 uçakla akın etti. Bu uçak seferleri ile 23 binin üzerinde yolcu geldi. Deniz, kum ve güneş tatilinin yanında kültür turizmine de önem veren Rusların, Antalya'ya gelen yabancı turistler sıralamasında bu yıl da ilk sıralarda yer alması bekleniyor. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı "İlk günkü heyecanı gördük, böyle bir gelişmenin olması çok sevindirici. Güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti verdiğimiz sürece talep artarak devam edecektir" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da "Son 10 gündür ciddi rezervasyon akışı var, talepler bizi güldürdü" diye konuştu.