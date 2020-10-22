İstanbul Kapalıçarşı’da 484, 60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,80 liradan, 3 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 214 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 121 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 141 liradan, bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet bin 570 liradan ve 780 liradan alınan Çeyrek Ziynet 785 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
22.10.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 484,80 lira oldu.
Etiketler : altın,
740914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/740914.aspx
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