Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 484, 60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 484,80 liradan, 3 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 214 liradan, 442 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 446 liradan, 3 bin 121 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 141 liradan, bin 560 liradan alınan Yarım Ziynet bin 570 liradan ve 780 liradan alınan Çeyrek Ziynet 785 liradan satıldı.