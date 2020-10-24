Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylelikle 5,27 megabit (mb) indirme hızıyla Türkiye’nin 102’nci sırada yer aldığı kaydedilirken, 85,02 mb indirme hızıyla birinci sıraya yerleşen ülke ise Tayvan olarak görüldü. Tayvan’ın sahip olduğu indirme hızıyla yüksek çözünürlükteki bir filmi 8 saniyede indirebildiği belirlendi. Tayvan’ı indirme hızı ile takip eden diğer ülkeler de 70,86 mb ile Singapur, 67,46 mb ile Jersey, 55,18 mb ile de İsveç, 49,19 mb ile Danimarka, 42,77 mb ile Japonya, 41,69 mb ile Lüksemburg, 40.21 mb ile Hollanda, 38,85 mb ile İsviçre, 38,73 mb ile de San Marino ilk 10 içerisinde yer aldı. İnternet hızında geride kalan ülke ise 0,38 mb hızla Yemen olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 63 milyona ulaşırken, ülke nüfusunun yüzde 75,3’ü internet kullanıyor. İnternette geçirilen sürede ise Türkiye 42 ülke arasında 12’nci sırada yer alıyor. Son verilere göre dünya ortalaması günlük 6 saat 43 dakikayken, Türkiye’de bu süre 7 saat 29 dakikayı buluyor. İnternet kullanımında ABD ilk sırada yer alırken Brezilya ikinci, Makao üçüncü sırada yer alıyor.