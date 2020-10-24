Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 488 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,20 liradan, 3 bin 216 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 237 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 163 liradan, bin 571 liradan alınan Yarım Ziynet bin 581 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satıldı.