İstanbul Kapalıçarşı’da 488 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 488,20 liradan, 3 bin 216 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 237 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 163 liradan, bin 571 liradan alınan Yarım Ziynet bin 581 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
24.10.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 488,20 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın,
741448 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/741448.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER