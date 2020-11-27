Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgından en çok etkilenen sektörlerden olan sinema ve tiyatro için yeni destekler geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre;

¥ 'Yerli Film Gösterim Desteği' adı altında sinema salonlarına 15 milyonluk bir destek paketi hazırlandı, başvurular başladı. Yıl başında ödemeler başlayacak. Bu zamana kadar da 76 etkinliğe 25 milyon liralık destek sunuldu.

¥ Tiyatroda 'Dijital Kayıt Projesi' önümüzdeki hafta başlatılacak. Bakanlık, oyunları dijitale kaydedecek. Kendi sitelerinde gösterecek. 'Turne Desteği' adı altında da oyunlar satın alınıp oynatılacak. Böylece 15 milyon ek destek de tiyatroya sağlanacak.

¥ İşletmeciye, SGK işveren paylarında ve gelir vergisi stopajlarında yüzde 25'e, elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yüzde 20'ye varan indirimler sağlanacak.

¥ Yüksek sahne işletme maliyetlerine tedbir olarak, Devlet Tiyatrolarına ait olan sahneler, 1 Aralık-15 Haziran döneminde ortak kullanılacak.

¥ Hizmet bedellerinde yüzde 1'e çekilen KDV desteği, hazirana kadar uzatılacak.

HAVACILIK VE TURİZME DE YENİ DESTEKLER YOLDA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne online bağlanarak yaptığı konuşmada "Türkiye turizmi, yüzde 70 daralmayla yıl sonunu kapatacak gibi gözüküyor. 15 milyondan biraz fazla yolcu, 11 milyar dolardan fazla gelirle seneyi tamamlayacağız" dedi. Bakan Ersoy, Turizm Destek Kredi Paketine 3,5 milyar TL'lik başvuru yapıldığını, burada da vadeleri ve faiz oranlarını esneteceklerini söyledi. Bu arada bir süredir üzerinde konuşulan "hava yolu şirketlerine yönelik kredi desteği"ne de sıcak bakıldığı, bu desteğin uygun oranlı, uzun vadeli ve miktarının da 20 milyar TL civarında olabileceği öğrenildi.