Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilecek sistemin gelecek yıl içerisinde analiz çalışması tamamlanacak. Bu sistemle kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak. Çalışanların, kamu görevine atandıktan önceki mal varlığı ile sonraki mal varlığı kıyaslanacak. Mal varlığının hayatın olağan akışı ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olup olmadığına bakılacak. Çalışmada öncelikli olarak kapsama giren kamu çalışanının mal beyanları sisteme girilecek. Çalışanlar mal beyanlarını sistem üzerinden otomatik olarak güncelleyebilecek veya yenileyebilecek. Dijital Dönüşüm Ofisi mal beyanlarında dikkat çekici artışları olanları, sistem üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Proje dâhilinde kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi, katılımcılığın güçlendirilmesi, kamuda eşit ve adil muamele yapılarak şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

ÖZEL DOSYADA SAKLANIYOR

Mevzuata göre mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanıyor. Yürütülen soruşturmalar dışında bu bildirimler hakkında bilgi verilmiyor. Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisi bulunuyor. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre birçok kamu görevlisinin mal bildiriminde bulunması gerekiyor.